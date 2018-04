Nemrég változott az amerikai szenátus házirendje, be lehet vinni csecsemőt ezentúl. Tammy Duckworth szenátor ezt ki is használta, és bevitte az újszülött kislányát, Maile-t egy szavazásra, vette észre a Daily Beast.

Senator Tammy Duckworth brings her baby to the Senate floor: "I made sure she has a jacket so she doesn't violate the Senate floor dress code (which requires blazers) ... I'm not sure what the policy is on duckling onesies, but I think we're ready" https://t.co/wsj9xv86OE