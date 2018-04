Nehezen lefordítható, kissé Trollfolióba illő címmel ("Mullahs rig the price of moolah in Iran") büntet az Economist. A cikk egyébként érdekes, az iráni gazdasági bizonytalanságról szól, illetve hogy a helyi pénz, a riál valódi árfolyamon szeptember óta már harmadával gyengült a dollárhoz képest.

Azért kell valódi (feketepiaci) árfolyamról beszélni, mert április 9-én már 61 ezer riál volt egy dollár, miközben az iráni állam által megszabott hivatalos árfolyam 37 850 volt. Másnap megemelték 42 ezerre, de ettől még komoly dollárhiány van az országban, mert arrafelé aki csak tudja, igyekszik stabilabb devizába menekíteni a pénzét. Hiába bűncselekmény a hivatalos árfolyamtól eltérően váltani a riált.

Nagyon bizonytalan ugyanis az iráni gazdaság jövője, a 78 éves Ali Hámenei legfőbb vezető a hírek szerint prosztatarákkal küzd, nem látni, hogy ki lesz az utódja és mikor, a bankrendszer az országban tomboló piramisjátékok miatt is elég veszélyes állapotban van, alig áramlik be külföldi tőke, vagy épp néha az állam leöli a tüntetőket, ami a felszín alatti komoly feszültségek egyik erős jele. Úgy általában bátran ki lehet mondani, hogy borzalmasan irányították az országot az elmúlt évtizedekben. További izgalmas részletek a cikkben.