Ukrajnában, azon belül is Kárpátalján borzalmasak az utak, de olyan szinten, hogy egy M1-es állapotú főútért sokan a fél kocsijukat odaadnák. Most azonban az ukrán állam is rájött, elég gáz az, hogy egy magyar falu lakói jobb aszfaltot csinálnak önerőből, mint a nemzeti útkezelő, így megkezdődött az útjavítás. Ennek egyik mellékterméke, hogy a felmart útszakaszok tele vannak nagy és éles kövekkel, amik a legjobb szándék ellenére sem gumibarátok:

A gumiszervizes, aki az én tönkrement abroncsomat helyrehozta legalább arra az időre, míg az új megérkezik, azt mondta, hogy szinte naponta járnak hozzá az emberek hasonló panaszokkal. Hiába, a minőségnek ára van. Azt pedig már csak halkan jegyzem meg, hogy a gumiba fúródva találtunk egy ezeréves szeget is.