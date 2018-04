– énekelte 25 éve Nyeső Mari egy lemezen, amit én vagy húsz éve nem is hallottam. Nem is adták ki rendesen, mert, mint Nyeső Mari most írja:

a Radioton-os nő azt mondta, hogy ez annyira semmi popvacak, hogy nem érné meg belőle lemezt nyomni, mert az ilyenfajta kis semmiségeket maximum autóban hallgatnák az emberek, nem otthon a lemezjátszók előtt, a hi-fi berendezéseiken.

A semmipopvacaknál igazán sokkal-sokkal több lemez (vagy akkor legyen kazetta) végre fent van Minden relatívostúl, Óriásostúl, Portugálostúl a Youtube-on, az énekesnő tette fel, ezzel a szöveggel:

Dupla köszönet érte!