"Jó hírünk van! Nem sokára érkezik a BP underground hiphop film!" – jelentették be az alkotók a Facebookon. Koltay Anna és Turán Eszter tavaly jelentkezett a magyar punk és hardcore első 25 évéről szóló dokumentumfilmjével, amelyet aztán az Indafilmen is meg lehetett nézni, illetve ebben a cikkünkben írtunk is róla.

A folytatás egy másik fontos, szintén komoly hazai múlttal rendelkező szubkultúrával, a hiphoppal foglalkozik majd, méghozzá olyan megszólalókkal, mint az NKS, a Hősök, az Akkezdet Phiai, az Animal Cannibals és Zsolaa. Werkfotók már vannak, további infókat majd később csöpögtetnek a készítők.