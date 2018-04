A Canon izgalmas videóval demonstrálja a következő generációs érzékelőinek videós képességeit. A nem is olyan távoli jövőben 102 ezres érzékenység mellett is gond nélkül videózhatunk, és olyan dolgokat is megörökíthetünk, amiket szabad szemmel képtelenség látni: a holdszivárványokat, amik pont olyanok, mint a sima szivárványok, de csak este lehet (nem lehet) látni őket.