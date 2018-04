Az esetek többségében, ha valaki Magyarországon valami tengeri herkentyűt szeretne vásárolni, akkor a homár a legdrágább, amit vásárolni tud, olyan 16-18 ezer forintba kerül kilója. Ennél azonban jóval drágábban, minimum kétszeres áron lehet iszapkagylót, vagy más nevén pénisz/falloszkagylót kapni, legalábbis akkor, ha valaki mondjuk Kínában jár, nálunk ugyanis nem kapható.

Állítólag nagyon finom az akár 6 kilósra is megnövő állat, a fogása pedig tényleg pénisz-szerű, néha még meg is merevedik kicsit és vizet is spriccel magából, ha megfogja valaki.