Kedden jelent meg a Frostpunk, annak az indie fejlesztőcsapatnak a játéka, akik a This War of Mine-t is készítették. Ez most egész más műfajban gurít: városépítő játék (amolyan feltuningolt Sim City), amiben egy fagyos-jeges Földön kell megvetni a lábunkat és felvirágoztatni az emberiség utolsó települését. A zord körülmények folyamatosan ellenünk játszanak, ami a Kotaku szerzője szerint eléggé feldobja a játékmenetet. Ehhez jönnek még steampunk külsőségekkel és elemek (például gőzhajtású épületek, amikkel a hideg ellen lehet küzdeni), és máris kapunk egy programot, amit játszani akarok, azonnal.