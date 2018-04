A General Motorsszal és Volvóval kötött partnerségi megállapodást a cég, így 37 amerikai városban ezeknek a cégeknek a kocsijaiba tudnak majd kiszállítani az Amazon futárai. A szolgáltatást egy mobilos alkalmazással lehet majd igénybe venni, ezzel tudják az autók tulajai kinyitni a csomagtartókat, amikor a futár az autóhoz ér.

Az Amazon korábban próbálkozott már hasonlóval: az Amazon Prime-tagsággal rendelkezőknek lehetősége volt úgy az otthonukba rendelni, hogy szintén az app segítségével, a távolból engedjék be a futárt az ingatlanba. Egy felmérés szerint ugyanakkor az amerikaiak 69 százaléka ezt nem érzi elég biztonságosnak, talán ezért is próbálkozik az Amazon most autós kiszállítással.

Az Amazon versenytársa, az Alibaba már megcsinálta a saját verzióját ebből a szolgáltatásból Kínában, ott a kínai cégnek a Daimler, a Volkswagen és a Volvo a versenytársa. (Time)