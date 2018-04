„Csak mert kedvem szottyant futni" – ez volt a filmbéli Forrest Gump válasza, amikor azt próbálták megtudni tőle, milyen célból rója az utakat óceántól óceánig.

„Amikor Forrest negyedszer futott át a Mississippi fölött, megkérdezték, miért csinálja? A nők egyenjogúságáért fut, a világbékéért, a hajléktalanokért, a környezetvédelemért, az állatokért? Én mindezért az öt dologért futok" – mondta a brit Rob Pope, aki Tom Hanksszel ellentétben valóban lefutott az Egyesült Államokban több ezer mérföldet, már 15 ezren is túl jár. Pope futásával két alapítványnak is gyűjt, több mint 30 ezer fontot már össze is szedett.

Fotó: / instagram/run.robla.run

Pope vállalja a forrest gump-i örökséget, piros baseballsapkában fut, és ő sem jár fodrászhoz, nagy lobonccal és szakállal fut. Utoljára 2016. szeptember 14-én borotválták meg.

Eddig nagyjából 430 futós napja volt az USA-ban, négyszer szelte át a kontinenst, az alabamai Mobile-tól Santa Monicáig, Santa Monicától Maine-ig, Maine-től San Franciscóig, San Franciscótól Dél-Carolináig. Most újra nyugatra tart, nagyjából kétszáz mérföldre van attól az utah-i Monument Valley-től, ahol Gump úgy döntött, abbahagyja a futást. Pope annyiban azért különbözik Gumptól, hogy nem folyamatosan van úton, időnként megszakítja a futását, és hazatér Angliába.

(via Letsrun.com)