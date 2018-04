A korábban sokáig top10-es, most világranglista 29. Richard Gasquet francia teniszező kedden a Szent István-bazilika előtti téren a szerdai Magyar Tenisz Napját népszerűsítette. A budapesti ATP-torna keretében megtartott rendezvényen 15 órától a KézenFogva Alapítvány és az ATP Charity közreműködésével a Magyar Tenisz Szövetség az érzékenyítés jegyében „szeretné közelebb hozni a fogyatékkal élők világát mindenkihez."

