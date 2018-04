Mármint a margitszigeti. Az eseménynek Facebook-eventje is van – sőt, magának a szökőkútnak is van Facebook-oldala –, eszerint az idei szezon „új zenei programja” délelőtt 10-kor indul. De nemcsak a zenei paletta újul meg, hanem a „látványvilág, a vízkép is új formát kapott.” Aki a zenékre kíváncsi: a teljes szettet itt lehet végigböngészni, nekem a Legyetek jók, ha tudtok után nem volt erőm továbbolvasni.