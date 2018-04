De az utóbbi időben egyébként kifejezetten jól állunk jó projektekkel, ott van például Darvas Benedek és Czitrom Ádám új lemeze, amiben a saját számaikat a magyar underground kultikus zenekarainak stílusában adták el. Kicsit hasonló koncepció az idén 25 éves Anima '68 című számához készült 22 számos remixlemez, ami a remixereket - a magyar elektronikus zenei szcéna nagy öregjei és egészen fiatal előadók is képviseltetik magukat - és stílusokat tekintve is legalább annyira sokféle lett, mint amilyen az Anima életműve.

A Recordernek nyilatkozó Prieger Zsolt külön meg is említette, hogy kifejezetten ez volt a cél: "azt akartam, hogy olyan remixalbum szülessen, amilyen az Anima: beskatulyázhatatlan. Legyen rajta kísérletezés, tombolás, táncparkettre való és meditatívabb darab is, legyen rajta fiatal és tapasztalt alkotó, régi arc és nagyon fiatal is. Nem hiszem, hogy túl sok album lenne, ahol szépen megfér egymás mellett iamyank és Budai, Imre Kiss és HOTX, S Olbricht és Jutasi, Subotage és a SanFranciscoBeat vagy Bernáthy Zsiga és Mateo. Itt meg szépen elvannak egymás mellett és ezt én szeretem. Nagyon szeretem. Ha valamiről szól az Anima, hát akkor erről: sokan dolgoznak egy ügy érdekében, nem számítanak a felszínes különbségek.”

Az albumnak egyébként indexes vonatkozása is van:

Húsz éve elveszettnek hittük a '68 sávjait, aztán Route8 szólt, hogy megtalálta a Soundcloudon egy link alatt, amiből meg kiderült, hogy aki feltette, anno az index.hu – de lehet, hogy még elődje, az Internetto – remixversenyén megnyerte a közönségdíjat. Remixre jelentkező egyből akadt sok, vagy aki meg még nem vette hírét a munkának, azt magam kértem fel a feladatra.

- mesélte Prieger.