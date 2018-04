Pénteken tartják a Korea-közi csúcstalálkozót a déli területre először lépő Kim Dzsongun észak-koreai vezető és Mun Dzsein dél-koreai elnök között. A délelőtti tárgyalásos szakasz végeztével Kim Dzsongun limuzinnal visszament az északi oldalra ebédelni, tizenkét testőre pedig elég látványosan kísérte le a kocsit, út közben átfutva a két Korea közötti demarkációs vonalon is.

The morning session is over, and Kim Jong Un, riding in the Mercedes limo, gets the human motorcade treatment, as his 12 bodyguards get in some nice midday cardio. pic.twitter.com/ZWQC9z2xE6