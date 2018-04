Már csak pár hét választja el az egyetemistákat attól, hogy számot adjanak a félév során megszerzett rengeteg tudásról, a vizsgaidőszakot azonban nem mindenki viseli túl jól, de a vizsgán üvöltve sírni azért mégsem túl elegáns.

Na erre talált egy tökéletes megoldást a University of Utah egyik diákja, aki fogta magát, és épített egy

Nem vicc, a Salt Lake Cityben található egyetemen felállítottak egy fabódét, ahova bezárkózva pár plüssállat társaságában vezetheti le a feszültséget mindenki, aki úgy érzi, nem bírja már tovább.

Az installációnak vegyes volt a fogadtatása, volt aki például azt kifogásolta, hogy ránézésre nem tűnik hangszigeteltnek a kabin, mások szerint azonban több ilyet kéne felállítani a kampuszon.

so my school installed a cry closet in the library LMFAOOOOOOOOO what is higher education pic.twitter.com/6rGcJv9qjr