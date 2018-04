Az Ez az üzenet... kezdetű képek egyidősek a webkettővel, sőt, lehet, hogy öregebbek is. A wiw-en már tuti kaptunk sosem látott volt osztálytársainktól olyan képeket, amiken mondjuk a szavak első és utolsó betűje a helyén volt, de belül összekeverték őket, mint Kásler miniszter az Anatómia I. könyvet mondjuk Mózes I.-gyel. És úgy kezdődtek, hogy Ez az üzenet a bizonyítéka annak, hogy...

No, ennek a legújabb kiadása bukkant fel most pár órán belül számos ismerősöm Facebook-falán. A szöveg változatlan, csak egy ügyes számítástechnikai megoldással – az úgynevezett Word nevű szövegszerkesztő program Formátum menüjében a Betűtípus átállításával – latinról cirillre változtatták a karaktereket. Lehet, hogy ez egy finom tisztelgés a keleti nyitás előtt, de az is, hogy a Paks2 alkalmassági vizsga része.

A vicces az egészben nem az utolsó, fehér betűs mondat, hanem egy emlék, ami erről beugrott. Az, hogy nem ez az első alkalom, amikor magyar szöveget cirill betűkkel látunk leírva. Tavaly novemberben a szegedi CBA futott nagyot, amikor szerbül akart valamit kiírni, de egy másik számítástechnikai trükk, az úgynevezett Google-fordító hibás használata miatt nem szerbre fordította a szöveget, csak cirill betűkkel írta le ugyanazt magyar, amit fölötte latin betűkkel is.