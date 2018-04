Nagyon sokáig azt sem tudtam, hogy van olyan Budapesten, hogy Jávorka Ádám utca, mígnem egyszer, a Bosnyák téri piacra menet ott parkoltam. Méghozzá egy üres, eléggé elhagyatottnak tűnő ház előtt. Ez az.

Amikor végeztem, indulás előtt – miközben egy heves mozdulattal magamra öntött kávét törölgettem a ruhámról – benéztem az elhagyatottnak tűnő ház elhagyatottnak tűnő kertjébe. És az épület falán egy emléktáblát láttam – pontosabban többet is, de ez volt a legjobban elolvasható és lefotózható.

Sokat gondolkodtam, mi lehet ez az épület. Meg Google-ztam is, de a Jávorka Ádám utcára csak a zsinagógát adta ki. Ami egyébként egykor szintén gyönyörű lehetett, most így néz ki. (Karácsony Gergely már 2015-ben foglalkozott azzal, hogy fel kellene újítani, de remélem, ez nem az after állapota.)

Egyébként olvastam egy helyen, hogy a negyvenes években (de nem a háború idején, hanem 1948-ban) egy éjjel ismeretlenek betörtek a zsinagógába, a kegyszereket összetörték, a templomot több helyen valószínűleg széklettel bemocskolták, egyes kegytárgyakat és ruhaneműket elvittek. De most nem is a zsinagógával akarok foglalkozni, hanem az érdekel: mi lehetett az a sárga épület, milyen célra használhatták? Szóval ha vannak a zuglói helytörténetben jártas kedves olvasóim, osszák meg velem a nagy titkot. Hálám előre is.