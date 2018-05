Tizenkét óra sem kellett hozzá, és kiderült, mi az az elhagyatott, névtáblákkal ékesített falu sárga épület a zuglói Jávorka Ádám utcában – szemben a szintén elhagyatott és elhanyagolt zsinagógával –, amiről hétfő éjjel írtam egy Mindeközben-posztot.

A kérdésem, vagyis a poszt egy zuglói Facebook-csoportba is bekerült, de ettől függetlenül is több olvasóm írta meg a választ. „Gyermekkoromban is ott voltak a kéményseprők”, írta Lajos, hozzátéve: „a zuglói önkormányzat egy rendeletében saját tulajdonúnak írja az épületet, és felújítást terveztek benne.” A facebookos kommentelők is azt írták, hogy „ fővárosi kéményseprő vállalat épülete és bázisa volt”.

Az épületről egyébként pár éve Várnai László LMP-s önkormányzati képviselő is posztolt, egy olvasóm annak linkjét is elküldte, ebből az derül ki, hogy az ingatlan már öt éve is hasonlóan hányatott sorsú volt. Viszont egy levélíró szerint most sem áll üresen: „van benne élet, egy kedves lakó igen intenzíven szokta nyomni az ablakból a zenét”.