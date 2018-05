„A svéd húsgolyók valójában egy olyan recepten alapulnak, amit XII. Károly király hozott haza Törökországból a 18. század elején. Ragaszkodjunk a tényekhez” - közölte Svédország hivatalos Twitter-oldala (és vette észre a 24.hu).

Swedish meatballs are actually based on a recipe King Charles XII brought home from Turkey in the early 18th century. Let's stick to the facts! pic.twitter.com/JuTDEjq9MM