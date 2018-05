Jó, persze, tulajdonképpen bármikor kipróbálhatjuk, de most hétvégén egy egész rendezvényt szervez erre a SUHANJ! Alapítvány. A fogyatékkal élőket támogató, kék pólós csapat alighanem mindenkinek ismerős lehet, aki megfordult már nagyobb hazai futóversenyen, meg hát amúgy is elég erősek meghökkentő jótékony akciókban.

Fotó: Zakany Gergely / Suhanj Alapítvány Látássérült futó és kísérője a budapesti Vivicittán

Most Bizalomfutás néven szerveznek közös mozgást a Margitszigetre, ahol kipróbálhatjuk azt is, milyen érzés futni látás nélkül, és azt is, milyen vezetni valakit, aki csak ránk hagyatkozva tájékozódik. Ahogy a Facebook-eseménynél írják:

"A BIZALOMFUTÁS során a párok egyik tagja bekötött szemmel teljesíti a távot - miközben a látó társa közvetlenül mellette fut és egy mindkettőjük által kézben tartott szalag mozgatásával, valamint a szavaival segíti, irányítja párját a haladásban. A párok az egykilométeres kör teljesítése után megbeszélik élményeiket, majd szembekötőt és szerepet cserélnek. Így mindenki kipróbálhatja, milyen látássérültként teljesíteni egy-egy, akár ismeretlen futótávot: mire átlépitek a célvonalat, már ti tudni is fogjátok, hogy sokszor nem a látás hiánya a legnagyobb a akadály, hanem a félelem, ami egy megbízható kísérő segítségével legyőzhető."

A verseny május 5-én szombaton indul a Hajós Alfréd Sportuszodától. A program hivatalos része 9:50 órakor kezdődik: bemelegítéssel és a kísérés ("guideolás") tanításával. További részletek itt.