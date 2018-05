Egy kis magyarázkodás az elején: Ron Howard, amellett, hogy sikeres filmrendező, Az ítélet: család (eredeti címén Arrested Development) című sorozat mindentudó narrátora is volt. Az egyébként túlzás nélkül zseniális és egyedülálló sorozatban a Bluth-család szerencsétlenkedéseit nézhettük végig, ahogy próbáltak túlélni az apjuk lecsukása után, és hát ez egy elég ergya összefoglalása a történetnek, de most legyen ennyi elég.

Emellett Ron Howard az, aki átvette a május végén érkező Solo-film rendezői munkálatait, miután Phil Lordot és Chris Millert kipenderítették, úgyhogy egy témába vágó Youtube-csatorna összekötötte a kellemest a promóval, és megcsinálták azt és úgy, mintha Ron Howard a narrátor az Arrested Development stílusában összefoglalta volna a Csillagok háborúja legeslegelső részét. Olyan, a sorozatból ismert belsős poénokkal, mint a first base-stockfotó, vagy a Mr. F. Tessék megnézni:

Mellékes, de nemsokára érkezik az Arrested Development ötödik évadja, de ami még ennél is izgalmasabb hír, hogy május 4-én, pénteken megjelenik a Netflixen megint a sorozat negyedik évadja - újravágva. Én hardcore rajongóként is néhol zavarbaejtően bénának találtam a negyedik etapot, ezzel ezek szerint az alkotó, Mitch Hurwitz is tisztában volt, és a 15 részt átvágta 22, rövidebb epizóddá, és az idősíkokat is visszakutyulta úgy, hogy az eredeti, első három évadra hajazzon.