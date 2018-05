Már amennyiben persze érdekli, hogyan éltek a huszadik században a pestiek, szeret megismerni hajdanvolt házakat, műhelyeket, vendéglátóhelyeket, örömét leli archív fotók bogarászásában és boldogsággal tölti el, ha két szál valahol összeér.

Most hétvégén, május 5-én és 6-án rendezik meg a Budapest100-at, amelynek témája a terek lesznek, az egyik főszereplője a józsefvárosi Kálvária tér. Történetéről és az itt játszódó számtalan izgalmas eseményről bővebben is írtunk az Urbanistán. Persze igazán nagy dolgokat csak közösen lehet feltárni, szóval a szerző, Kiss Eszter létrehozott az esemény kapcsán egy csoportot.

A rövidtávú cél persze a Budapest 100, de úgy tűnik, már most túlnőtte magát rajta. Mindenesetre bárki, akinek köze van, volt, lesz a térhez, vagy akár csak érdeklődik iránta, érdemes csatlakoznia, aztán hétvégén persze élőben is kilátogatni a Kálváriára.