Kijárt már neki, elég régóta ott mozog Hollywoodban és tehetséges is. Legismertebb szerepe Gamora, a zöld bőrű, vörös hajú gyilkológép a Galaxis őrzői 1-2-ben és a Bosszúállók 3-ban, de ő alakítja Uhurát a Star Trek mozis rebootjában és szerepelt a Colombianában és az Out of the Furnace című remek hegyiemberes drámában, és akkor még az Avatárt nem is említettük, amiben kék volt, macskafülű és hosszú farkat lóbált.