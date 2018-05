A Nestlé az európai piacra is bevezette a rubincsokoládéból készült KitKatet, valahogy pedig hozzánk is eljutott egy (elvileg április végétől az egész kontinensen kapható a különleges édesség, de én ezidáig nem találkoztam vele).

A KitKat az első csokoládémárka, ami a Barry Callebaut által kifejlesztett rubin kakaóbabot tartalmazza: a termék rózsaszínű, az íze pedig állítólag friss gyümölcsös aromájú, pedig nem használnak hozzá semmilyen extra adalékot.

Az első harapás után nem igazán éreztem semmit. A másodiknál már nem siettem annyira a rágással, megvártam, míg a csoki szép lassan elolvad a számban, így pedig tényleg kijött a gyümölcsös íz. Először cseresznyére hasonlított, majd az utolsó falatoknál inkább epret mondtam volna, aki szereti ezt a picit fanyarabb/gyümölcsösebb ízt a csokiban (én nem), annak nagyon be fog jönni. (Ráti)

Erős dohányossal olyan íztesztet végeztetni, amiben nem a markáns ízek közti különbség dönt, mint mondjuk egy szál sült kolbász és sült hekk között, hanem a nüanszok, nem túl hálás dolog. Az ember igyekszik a saját ízlelőbimbója lenni, és az egész testében érezni a rózsaszínű, oppardon, rubin csokoládébevonat nyújtotta élményt, de persze mivel ez egy KitKat, baszki, és nem egy kanál puding, bizonyos időn túl nem tudja a nyelvén egyensúlyozni a cuccot, meg forgatni a szájában, hogy a szájpadlás is kapjon a mannából hanem négy másodpercnyi kőkemény küzdelem után ráharap, konstatál, hogy csoki, lenyel és továbbmegy.

A pink KitKat se nem jobb, se nem rosszabb, mint a barna, de persze fura, mert pinkkel csokizza össze a kezed, és annak a Balaton Soundra és a Plázacicák és Aranyásók Éves Konferenciájára hivatalos vendégseregen túl senki nem örül. (Sixx)

Szeretem az ízeket és ismerek közülük többet is, mégse vagyok óriási gourmet, a nagyon édes holmikért meg egy jó ideje már nem igazán törném össze magam. KitKatot is csak akkor veszek, ha csak automatás kaja elérhető, mert ez még pont nem tartozik az extrém édes csokik közé.

Ez a rózsaszín verzió ízre azt juttatta eszembe, amikor kisgyerekként karácsonyra kaptam csokikat, és egy részüket egyfajta konzervatív befektetésként elrejtettem egy-egy szekrényem mélyére, hogy az ínségesebb időkre is jusson majd valami. Aztán amikor 2-3 év múlva véletlenül megtaláltam őket, akkor néhánynak már kicsit fura íze volt. Ez is kicsit ilyen savanykásabb, de ettől még nagy vonalakban pont olyan, mint a hagyományos, barna változata. De kicsit sem aggódok a termék sikere miatt, a színe akkor is eladná, ha kizárólag disznóvérből és citromhéjból gyártanák. (Szalai)