50 krokodilt próbáltak meg Malajziából Nagy-Britanniába szállítani, ami elvileg oké is lenne, csakhogy nem mindegy, hogy utaznak a hüllők.

Az egyéves, 20-25 centis állatokat szállítódobozokban szállítottak, azonban egy ilyen dobozba maximum négy állat fér be biztonságosan. Ennek ellenére öt dobozba tízesével zsúfolták be a kis krokodilokat, amik a stressz hatására egymásnak estek és az egyikük el is pusztult.

A 49 túlélőre most szakemberek vigyáznak és hamarosan új otthont kapnak.

