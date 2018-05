Van aki szerint egy közönséges tahó, van aki szerint pedig a legnagyobb mélységekig hatoló, példa nélküli zseni, Mark Kozelek. Az biztos, hogy koncertjei, és megmozdulásai szélsőséges érzelmeket váltanak ki, legyen az egy dal az anyukájáról, vagy arról, ahogy a War On Drugs tagjait a hímtagja felé irányítja.

Hétfő este nyilvánossá vált azonban, amit eddig csak pletyka szinten lehetett hallani, hogy még idén Budapestre látogat, a hol saját neve alatt, hol Red House Paintersként, hol pedig Sun Kil Moonként alkotó és turnézó Mark Kozelek. A koncert a Művészetek Palotájában lesz október 22-én.

Ha már így összejöttünk, el is mesélek gyorsan egy saját történetet arról, ahogy a holland Incubate fesztiválon engem is beleszőtt a dalaiba az énekes egy pár évvel ezelőtt.



A koncert egy nagyjából 1000 fős koncertterembe volt lekötve Tilburg városában, ami nagyjából a harmadáig telt meg. A színpadra kivánszorgó Kozelek végigmérte a közönséget, majd csalódottan kifejtette, hogy nagyon furcsa érzés, hogy a sok ember mellett kétszer annyi üres széknek kell játszania, majd megpillantotta az első sorban lévő egyetlen üres széket, pont vele szemben. Megkérte a közönséget, hogy valaki üljön már oda. Mivel az első sor szélén ültem, eléggé megszólítva éreztem magam ahhoz, hogy felálljak, és elfoglaljam a feszültség fő forrásának számító széket.

Kozelek azon túl, hogy rögtön megköszönte segítségemet, a hasselhofi magasságokban szárnyaló bátorságomat még azzal honorálta, hogy több számban is rám nézett, és a spontán dalaiban megemlített, mint a szakállas metálrajongó barátját. A koncert vége felé még arról is szó volt, hogy átjön megnézni a holland Heretic koncertjét, de végül nem jött, és jól is tette, mert az csapnivalóan szar volt.