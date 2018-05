Kitört a Kilauea vulkán Hawaii szigetén, emiatt ezreket kellett evakuálni. A láva utakat, erdőket pusztít. Erről ebben a galériában mutattunk látványos képeket, de most előkerült egy videó is, ami a látvány kedvéért felgyorsítva mutatja meg, hogyan vág át a lávafolyam egy úton, és kebelez be egy ott parkoló autót: