Magyarázkodásra kényszerült a FEZEN szervezője, miután többen nekiestek, amiért az eklektikus zenei fesztivál fő fellépői közé bekerült Dj Bobo és Pitbull is. A heves, ortodox zenerajongókat a szervező terjedelmes posztban próbálja a megértés felé terelni.

Aggodalomra valójában nincs ok, mert ahogy a posztban is szerepel, a többi évhez hasonlóan idén is záporozni fognak a recsegő gitárok, ha nem is azon a színpadon ahol Pitbull meg Dj Bobo játszik. Egyébként ha már így összegyűltünk, megosztom azt a nekem is friss információt, hogy az egyik Szigeten nem más gitározott alkalmazott zenész minőségben, mint Jeffrey Dunn, azaz Mantas a Venomból! A szervező reakciója a kommentekre alább olvasható: