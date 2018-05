Valószínűleg több is, viszont most jön két előadó, akikre 2018-ban is felkapja a fejét az ember, aki követi a kortárs popzenét.

Az egyik Mark Kozelek lesz, akiről már Pándi kolléga megírt mindent, amit tudni kell, a másik pedig Father John Misty, azaz eredeti nevén Josh Tillman, aki egy ideig a Fleet Foxes tagjaként dolgozott, aztán kivált, és létrehoza FJM figuráját, aki egy pökhendi, közhelyes, de azért a dolgok veséjébe látó bárénekes (képzeljük el úgy, mint Andy Kaufman alteregóját, a baromarcú Tony Cliftont, csak polgárpukkasztás helyett tényleg énekel). Father John Misty november 14-én jön. Igazából ezt már bejelentették egy ideje, csak kicsit lassan reagáltunk, és az igazság az, hogy novemberig bőven van idő!

Minden infó megtalálható a Müpa honlapján.