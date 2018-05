Korábban már írtunk róla, hogy Németországban leállítottak egy építkezést, mert találtak néhány alvó, veszélyeztetett mezei hörcsögöt a környéken. Norvégiában most hasonló történt, csak itt nem alvó hörcsögök miatt, hanem néhány szexelő vidra állt le egy kikötői építkezés.

A vidra pont olyan veszélyeztetett fajnak számít Norvégiában, mint Németországban a hörcsög. Ezzel nincs is gond, Bremanger város kikötőjének környékén, ahol most épp építkezés folyna, nem nagyon láttak vidrákat korábban. Most azonban igen, így felmerült a kérdés: mi van akkor, ha ez a hely épp a vidrák párzási helye? Ha igen, akkor nem lehet itt építkezni, ha nem, akkor lehet, de ezt ugye ki kell deríteni, így míg a szakértők meg nem mondják a tutit, az építkezést leállították.

