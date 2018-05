Négy országban végeztek közvélemény-kutatást arról, hogy vajon melyik ország tette a legtöbbet a nácik legyőzéséért, az eredmények elég tanulságosak:



A britek szerint a britek

Az amerikaiak szerint az amerikaiak

A franciák szerint a fra... nem, azt azért ők sem tudnák röhögés nélkül kimondani, hogy a franciák, szóval szerintük is az amerikaiak

És végül a németek szerint is az amerikaiak

Az oroszokat nem kérdezték meg, de nagyon csodálkoznék, ha valaki mert volna más választ adni, mint azt, hogy az oroszok. És persze a magyarokat se kérdezték meg, de most bepótoljuk a hiányosságot: