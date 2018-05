Tévés időjósnak lenni nem könnyű feladat, főleg nem egy hajnali műsorban: csipás szemekkel egy zöld lepedő előtt meggyőzően hadonászni és érdekesen elmondani, hogy akkor most esik-e vagy nem. Az pedig csak ront a helyzeten, ha egyszer csak se szó, se beszéd, besétál a képbe egy óriási szőrmók kutya, mintha csak egy nagy felhőanimáció lenne. Pedig pont ezzel kellett megbirkóznia az amerikai New Hampshire állam egyik tévécsatornáján időt jósoló Josh Judge-nak, ahogy ez az alábbi videón is látszik.

Az újfundlandi kutya, Bella amúgy Judge egyik kollégájához tartozott, és a reggeli műsor egy későbbi, állategészségügyről szóló szegmensében szerepelt volna. De láthatóan jobban tetszett neki az időjárás. Judge-t azért csak egy pillanatra tudta kizökkenteni a blöki, és rögtön el tudta ütni az egészet valami "azért nem lesz olyan kutya idő" szintű szóviccel.