A 2010 októberi vörösiszap-katasztrófa megsemmisítette a kolontári hidat is. Egy hónappal a katasztrófa után elkészült az új híd, ami közben már el is használódott, burkolata felújításra szorult. A most átadott híd 20 tonna teherbírású, 15 méter hosszú, 5,8 méter széles, és naponta 3 ezer ember átkelését biztosítja - mondta el az MTI-nek Schmidt Zoltán, a Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság dandártábornoka az átadón.

Tili Károly polgármester arról beszélt, hogy 2010-ben hat nap alatt 31 emberrel építették újjá a hidat, majd 2015-ben a járófelület egy részét ki kellett cserélni. A most befejezett felújításra 1 millió 250 ezer forintot fordítottak pályázati, és 800 ezer forintot pedig önkormányzati forrásból.

A Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi (MAL) Zrt. Ajka melletti tározójából 2010. október 4-én kiömlő vörösiszap három települést öntött el: Kolontárt, Devecsert és Somlóvásárhelyet. A katasztrófa következtében tíz ember meghalt, több mint kétszázan megsérültek, több száz ház lakhatatlanná vált.