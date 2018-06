Méghozzá a 13. kerületből, az Angyalföldi útról. Május közepén mi is megírtuk, hogy öt évvel a magyar Street View elindulása után a Google ismét végigfotózza az országot. És most el is kezdte, ez a kép péntek délelőtt készült. A Google korábban azt közölte, hogy a gömbpanorámát készítő autós és gyalogos, hátizsákos kamerás alkalmazottaik májusban és júniusban járják végig az ország nagyobb városait.

Fotó: Olvasónk