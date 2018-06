Nemrég jelentették be, hogy a Los Angeles Clippers 221 centis, őrült nagy kezekkel megáldott szerb centere, Boban Marjanović mellett az Oscar-díjas Halle Berry is játszik a John Wick-trilógia befejező részében. A filmet most forgatják New Yorkban, és már azt is tudjuk, hogy fog kinézni a színésznő benne. Hát, elég jól. Az öltözéke alapján úgy tűnik, hogy ő is bérgyilkos lesz, hiszen talpig feketében van. És a bőrgatya mellé jár két kutya is. Ha Wicknek egy van, akkor Berrynek minimum kettő ugye.

A John Wick 3 premierje jővő májusban lesz.