A Nemzet Szépe győztese, a nagyváradi Fenesi Krisztina ugyanis jelenleg román állampolgár, de már aláírta a szükséges papírokat, várhatóan néhány hónapon belül felveheti a magyar állampolgárságot is.

A 21 éves, pszichológusnak készülő nagyváradi egyetemistának muszáj volt megkérnie hivatalosan az állampolgárságot, ugyanis anélkül nem indulhatna a Miss Nation Global döntőjében, Balin.

"A dokumentumok most lettek készen Nagyváradon, amikor legközelebb Budapestre utazom, beadom őket a megfelelő helyre. Várhatóan 2-3 hónapon belül hivatalosan is magyar állampolgár leszek. Ezt azért sürgetem ennyire, mert enélkül nem indulhatnék a Miss Nation Global döntőjén a szabályzat szerint, de egyébként is gondolkodtam már rajta, hogy felveszem, hiszen magyar az anyanyelvem, magyarnak vallom magam."