Egy harcos republikánus az I 40-es országút mentén, valahol Albuquerque és Amarillo között állította fel ezt az óriásplakátot az Oklahoma felé tartó oldalon:

Liberálisok! Kérünk, haladjatok tovább az I-40-esen egészen addig, amíg el nem hagyjátok nagyszerű államunkat, Texast!

Az óriásplakátról készített kép nagyot ment a Facebookon, felkapta a legfontosabb országos republikánus média, a Fox News is (én is ott láttam). Egyébként a magánkezdeményezésből fakadó politikai üzengetésnek szép hagyománya van a Tengerentúlon, nagy karriert futott be például a Tea Party egyik vezéralakja, Michelle Bachmann ájtatosságát megtrollkodó "Isten" üzenete.