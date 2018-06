A 76 éves Paul McCartney szeptember 7-én adja ki legújabb szólólemezét, az Egypt Station című anyag öt évvel a 2013-as New után érkezik majd. A 14 számos album a Beatlesből ismert zenész egyik festménye után kapta a címét, a producer pedig az a Greg Kurstin volt, aki korábban többek között Adele-lel, Beckkel, Siával, Lily Allennel, Kelly Clarksonnal és a Foo Fightersszel is dolgozott. A lemez egyik dalán a OneRepublic frontembere, Ryan Tedder is producerkedett. Két számot már hallhatunk is az anyagról:

I Don’t Know:

'Come On To Me: