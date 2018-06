Emmanuel Macron és felesége úszómedencét építene a francia elnök dél-franciaországi nyári pihenőhelyére, Fort de Brégançonra, írta a The Guardian. A medence telepítése biztosan nem lesz olcsó, hiszen egy kis szigeten fekvő műemléképületről van szó. A megszorító intézkedései miatt egyébként is sokat bírált elnök ezzel újra a támadások kereszttüzébe került, ahogyan már legutóbb is, amikor 1200 új porcelán tányért rendelt.

forrás: wikipédia