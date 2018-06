Nem, nem a Hell reklám miatt, bár állati jó lenne, ha a Comedy Central hamarosan bemutatásra kerülő új Roastja (ez egy olyan műfaj, amiben egy ikonikus figurát a pályatársai, haverjai, vagy csak sima viccesemberek halálra szívatnak, de jófejségből és szeretetből, és közben durvákat szólnak be egymásnak is) erről is megemlékezne. A műsor felvételére július 14-én kerül sor Los Angelesben, a műsorvezető (akit ebben az esetben roastmasternek hívnak) Joseph Gordon-Levitt lesz, de azt nem tudni, ki fog beszólni Willisnek még (Demi Moore? Ashton Kutcher?). A műsort július 29-én láthatjuk a tévében. Ha van isten, ilyen viccekkel (is):