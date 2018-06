Amerikában éppen teljes fordulatszámon pörög a balhé a szüleiktől elszakított menekült gyerekek kapcsán, a sztori röviden annyi, hogy Trump betiltotta, hogy szétszedjék a családokat, ami miatt a rajongói ünneplik, pedig hát az egész családszétszakításos szabályt is ő hozta. A first lady, Melania Trump most a kedélyeket csillapítandó, elment a mexikói határ közelébe meglátogatni a menekült gyerekeket, de ezt sem sikerült tökéletesen megnyugtatóan.

Az elnök felesége ugyanis egy árban dicséretesen visszafogott (39 dolláros), de eléggé félreérthető feliratú kabátban ment a gyerekek közé, az volt a hátára írva: "I really don't care. Do U?", vagyis "Engem aztán tényleg nem érdekel, hát téged?". A Fehér Ház szóvivője igyekezett leszögezni, hogy ebben semmi rejtett üzenet nem volt, a CNN viszont emlékeztet arra, hogy a volt szupermodell Melania különösen odafigyel az öltözködésére, és egy sor külföldi protokoll-látogatásán aratott nagy sikert a vendéglátói kultúrája felé finom tiszteletadást mutató ruházatával, például a Távol-Keleten, Franciaországban, Olaszországban vagy Szaúd-Arábiában. Elég életszerűtlen, hogy ezek után felkapjon egy olyan kabátot egy ilyen fontos médiaeseményre, és el sem olvassa, mi van rá írva. Igaz, az ellenoldali olvasat - miszerint ez direkt beszólás volt - legalább ennyire értelmetlen.

Hát ilyen dolgokon pörögnek az amerikaiak mostanában ahelyett hogy azt figyelnék, hogy lökik a szakadék szélére az argentinokat a horvátok.