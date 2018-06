Igen, harminc éve kezdett bontakozni a magyar szintipop, aztán lett magyar Depeche Mode, a többi pedig már történelem. Ákos néhány hete a saját Youtube-oldalán tette közzé a Bonanza Banzai legelső felvételeit, a csupán néhány száz példányban megjelent, Ladies From That House című kazetta-maxi anyagát. Ezen már ott volt a későbbi nagy sláger, az Induljon a banzáj! - csak eléggé másként, mint ahogy később megismertük. A magyar elektronikus zene hajnala bájos szintiprüntyögéssel 1988-ból. C'mon Start The Banzai!