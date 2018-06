Amikor múlt héten a Bank of India egyik napok óta műszaki hibás bankautomatájához kiértek a karbantartók, ijesztő látvány fogadta őket: egy rakás darabokra cincált készpénzmaradvány, aminek közepén egy patkányhulla hevert. A nyomokból az a magyarázat állt össze, hogy egy apró teremtű patkány valahogyan bemászott az automatába, kicselezve annak biztonsági berendezéseit (hogy ez miként történhetett, még vizsgálják). Ha már bent volt, a rágcsáló azt tette, amihez leginkább értett: rágcsált. 17662 dollárnyi (4,9 millió forintnyi) rúpiát csócsált használhatatlanná, az automatában tárolt készpénz 40 százalékát. Aztán, mivel az automatában vizet nem tároltak, a patkány megdöglött. Hírportáloknak ez csak kis színest ér, de La Fontaine bizonyára szép állatmesét tudna ebből rittyenteni (illetve vonatkozó szakirodalom még A világ leggazdagabb verebe).

Yes! The rat did a fine job of making a very expensive nest worth 12 lakhs pic.twitter.com/SglTeV1Xum