Néhány nappal ezelőtt posztoltam egy fotót a szentmargitfalvai önkormányzat épületéről, amit nagy bátran a legkisebbnek mertem nevezni. Alighanem tévedtem. Több olvasó is talált hasonló méretű vagy kisebb önkormányzati épületet. Most meg is osztjuk ezeket önökkel.

Az egyik olvasónk úgy tudta, hogy a világ legkisebb, a rekordok könyvébe is bejegyzett polgármesteri hivatala a franciaországi Saint Germain de Pasquier faluban található. Az alapterülete csak nyolc négyzetméter. Lehet, hogy néhány magyar társával is érdemes lenne pályázni a legkisebb címre.