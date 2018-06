Az egész 2016. szeptemberében kezdődött, amikor Jimmy Fallon, az Egyesült Államok egyik legnépszerűbb showmanje vendégül látta Donald Trumpot. Trump akkor még csak elnökjelölt volt, és sokan nem vették komolyan, hogy tényleg ő lehet a következő amerikai elnök. Talán Fallon sem, mert az interjú egy pontján Trump hajával kezdett viccelődni, sőt alaposan meg is kócolta azt. Itt megtekinthető hanggal is, lent pedig gifben megörökítve a kulcspillanat:

Fallon múlt héten egy podcastben elmesélte, hogy az adás után mélypont jött a műsor életében, mert a stáb többségének nem tetszett a mutatvány, sokan úgy gondolták, hogy Fallon túlságosan emberivé (és esetleg szimpatikussá) tette trollkodásával Truimpot, és a műsor nézettsége is érezhetően csökkent. Fallon beismerte, hogy ma már máshogy készítené el az interjút. Több se kellett Trumpnak, ma be is szólt Twitteren Fallonnak, nyafogásnak nevezte a showman értékelését a műsorról, majd azzal zárta tweetjét: "Légy férfi, Jimmy!"

.@jimmyfallon is now whimpering to all that he did the famous “hair show” with me (where he seriously messed up my hair), & that he would have now done it differently because it is said to have “humanized” me-he is taking heat. He called & said “monster ratings.” Be a man Jimmy!