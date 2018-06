Fullba nyomja a Hello Kitty-őrületet Japán: szombaton indul Oszaka és Fukuoka között az a nagy sebességű vonat (sinkanszen), amelyet kívül-belül a rózsaszín-fehér macskafigurának szenteltek. Azaz nemcsak annyi benne a truváj, hogy kívülről olyan rózsaszín, mint egy olvadó vattacukor, de belül is tele van Hello Kittyvel: a székeken, az ablakokon, de még két olyan kocsi is lesz, amely nem szól másról. Az egyikben nem is lesznek ülések, hanem szelfizni lehet majd egy nagy Hello Kittyvel, a másikban pedig vonatkozó hasznos holmikat lehet vásárolni.

A rajongóknak három hónapjuk lesz belekóstolni az őrületbe, írja a BBC.