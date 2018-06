Ha azt mondom, hogy Microsoft Intellimouse, akkor lehet hogy a Razereken meg Steelseries egereken nevelkedett MAI FIATALOK csak egy szürke-fehér kockát látnak maguk előtt, amin nincs RGB led, és hiányzik belőle minden felesleges formatervezés.

Aki viszont már 2003-ban is pontosan akart lőni, az most nagyon mosolyog, és keresi is a Microsoft online áruházát. Én konkrétan néhány hete cseréltem le a nagyjából 6-7(+?) évet kiszolgált MS 1.1a-mat az indexes asztalomon (Na nem azért, mert bármi baja lenne az egérnek ennyi év intenzív használat után. Egyszerűen csak lett egy felesleges Deathadderem, és az jobban kézre áll), és most párás szemekkel nézegetem az új modellt.

Szóval, a Microsoft 15 év után felújította a klasszikus Intellimouset és Classic Intellimouse néven újra árulni kezdik. Két dolgot cseréltek le benne: az elmúlt 15 évben fejlődött valamicskét az érzékelők piaca, szóval új szenzorokat kapott, és a gombok mikrokapcsolói is újak lesznek. Klikk!