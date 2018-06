Szeptemberben tér vissza a Ragadozó, a filmet meg az a Shane Black rendezte, aki az első Predatorban még Arnold Schwarzenegger oldalán rótta a dzsungelt az idegen vadászt kajtatva. Ő volt az a szemüveges kommandós, aki jókat szólt be és elég randán végezte. Amiben mindenképpen szintet lép az új Predator az az, hogy itt már a Ragadozónak is van ellenfele, egy sokkal nagyobb Szuperragadozó vagy mi a vihar. Ősszel nálunk is.