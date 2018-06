Van egy Phobe Jonas nevű színésznő, aki a Bayer gyógyszergyártó cég tévéreklámjaiban szerepelt éveken át. Itthon nem őt láthatjuk a tévében, de amerikaiak számára a hashajtó és a székletlazító egybeforrt az ő fejével. És most kirúgták, a helyére meg egy műanyag bábut, amolyan rugós fejű, bólogatós miskulanciát tettek.

Jonas perel, azt állítva, hogy az évek alatt bejáratott külsőt a Bayer csak azért akarja egy rá hasonlító bábuval helyettesíteni, mert annak ugye nem kell fizetni, legyártod oszt kalap. A nő 2016 júniusától 2018 márciusáig volt a cég egyik reklámarca, és Jonas állítása szerint a szerződésében nem szerepelt olyan kitétel, hogy a megbízó akkor készít az ő arcvonásait és testi jellegzetességeit mutató műanyag figurát, amikor csak akar.

A színésznő a Bayert először azzal kereste meg, hogy fizessenek neki, hiszen a bábu őt ábrázolja, de azt sem mondták neki, hogy fapapucs. Most megszólalt a Bayer is: a cég nyilatkozata nem meglepően minden vádat visszautasít és alaptalannak nevez, és az is szerepel benne, hogy állnak elébe a pernek.