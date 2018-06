A német haditengerészet büszkesége az F124 Sachsen osztályú fregatt, ami elsősorban légvédelmi célokat szolgál. A fejlett lopakodó képességeiről híres járművet az átlagosnál sokkal nehezebben észlelik a radarok és más akusztikai szenzorok, így félelmetes lopakodó csapásmérő lehet belőle.

Legalábbis ha minden a terv szerint megy, nem úgy, mint most.

Június 21-én a haditengerészet egy SM-2 típusú légvédelmi rakétát akart indítani az FGS Sachsenről. A rakétamotor beindult, de a rakéta elakadt az Mk.41 indítóállásban, és a hajótestben robbant fel.

Footage has emerged of the Jun 21 SM-2 SAM misfire aboard the #Germany Navy vessel Sachsen (F219) (minor German language warning!) pic.twitter.com/qXgn8qwHFF